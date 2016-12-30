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Правительство выделило 8,8 млрд рублей на покупку новых самолетов и вертолетов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления о бюджетных инвестициях в авиастроительной отрасли, сообщает в пятницу сайт правительства РФ.

Минтрансу выделено 5 млрд рублей приобретения девяти самолетов Sukhoi Superjet 100 и Л-410 с целью их дальнейшей передачи по договорам лизинга. Кроме того, правительство заложило 3,8 млрд на приобретение 29 вертолётов производства акционерного общества "Вертолёты России" в целях пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний.

В кабинете министров подчеркивают, что предоставление бюджетных инвестиций будет способствовать загрузке производства и сохранению рабочих мест в филиале АО "Гражданские самолёты Сухого" в Комсомольске-на-Амуре и в АО "Уральский завод гражданской авиации", производящих самолёты Sukhoi Superjet 100 и Л-410, а также загрузке производства и сохранению рабочих мест на предприятиях АО "Вертолёты России", участвующих в производстве вертолётов типа Ми-8 и "Ансат".

"Принятые решения направлены на поддержку отечественного авиастроения, серийного производства и сборки воздушных судов, развитие рынка малой авиации и повышение транспортной доступности в регионах", - говорится в сообщении.

Теги: Sukhoi Superjet 100
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