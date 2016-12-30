В МВД заявии о задержании подозреваемых в нападении на росгвардейцев в Новой Москве

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Восемь подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве задержаны в течение трех часов, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Московской полицией в течение трех часов задержано восемь подозреваемых в нападении на наряд вневедомственной охраны на территории ТиНАО г. Москвы", - сказала Волк.

По ее словам, в настоящее время задержанные доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий.

Нападение на сотрудников Росгвардии произошло в районе поселения Роговое в Новой Москве. По данным источника "Интерфакса", сотрудники Росгвардии выехали на вызов о массовой драке. В результате нападения один из них погиб, а другой - получил ранения. Нападавшие также забрали у них оружие.

Позже в ГУ МВД России по Москве сообщили о задержании четырех подозреваемых, в Росгвардии заявили о задержании всех участников нападения. Также сообщалось, что изъято все похищенное в результате нападения оружие.