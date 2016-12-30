В России Крушение Ту-154 в Черном море

Поиск погибших в авиакатастрофе Ту-154 продолжат в январе

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Поиски погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи и фрагментов самолета продолжаются, но сокращенным составом группировки МЧС России, сообщил агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах региона в пятницу.

Он отметил, что сейчас "одни уезжают, другие заезжают".

"Идет перегруппировка. Поиски продолжаются. При этом все сотрудники отряда "Кубань - Спас" будут работать на прибрежной территории, предварительно, до 9 января включительно", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, всех спасателей группируют по участкам, продолжается мониторинг ситуации.

"У спасателей нет выходных и праздников. Мы работаем в круглосуточном режиме", - добавил представитель экстренных служб.

25 декабря в Сочи разбился военно-транспортный самолет ТУ-154, на борту которого находились 92 человека, все они погибли.

Поисковые работы в районе крушения Ту-154

9 фотографий
Теги: Сочи, Ту-154
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
В МИД РФ опровергли закрытие англо-американской школы в МосквеВ МИД РФ опровергли закрытие англо-американской школы в Москве
Ранее телеканал CNN сообщил, что из-за введенных Вашингтоном санкций российские власти решили закрыть школу, где обучаются дети дипломатов из англоязычных странПодробнее
Расследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков терактаРасследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков теракта
Данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, не оставляют оснований для дальнейшей проработки версии, которую можно квалифицировать как теракт, сообщил источникПодробнее
Facebook стал лидером среди соцсетей по упоминаемости в СМИFacebook стал лидером среди соцсетей по упоминаемости в СМИ
По итогам 2016 года "Вконтакте" поднялась с третьего на второе местоПодробнее
Главный нарколог России дал рекомендации перепившим в новогоднюю ночьГлавный нарколог России дал рекомендации перепившим в новогоднюю ночь
Евгений Брюн посоветовал россиянам как можно меньше пить и не похмеляться Подробнее
Минздрав предложил за пьяное вождение ставить на учет в наркодиспансер с 2017 г.Минздрав предложил за пьяное вождение ставить на учет в наркодиспансер с 2017 г.
Законопроект в настоящее время рассматривается в правительствеПодробнее
Ту-154 перед катастрофой находился в воздухе 70 секундТу-154 перед катастрофой находился в воздухе 70 секунд
Нештатная ситуация на борту развивалась в течение 10 секундПодробнее
Рейтинг одобрения работы Путина достиг годового максимумаРейтинг одобрения работы Путина достиг годового максимума
Показатель поднялся до 86,8%Подробнее
Глава Минтранса признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154Глава Минтранса признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154
Первые официальные выводы о причинах катастрофы должны появиться в январеПодробнее
Суд отпустил из-под домашнего ареста барда Александра НовиковаСуд отпустил из-под домашнего ареста барда Александра Новикова
Артист обвиняется в мошенничестве в особо крупном размереПодробнее
Останки почти всех погибших в катастрофе Ту-154 подняты на поверхностьОстанки почти всех погибших в катастрофе Ту-154 подняты на поверхность
Для опознания большинства жертв понадобится генетическая экспертизаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Цитаты года12 фото
29 декабря
Цитаты года
Фотохроника 28 декабря7 фото
28 декабря
Фотохроника 28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи
Цитата дня

Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность

Главный нарколог Евгений Брюн о потреблении алкоголя в новогоднюю ночь

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМИД РФ предложил Путину выслать 35 американских дипломатовВ миреВыдворяемым из США дипломатам РФ придется встречать новый год в самолетеВ РоссииРасследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков терактаВ РоссииВ МИД РФ опровергли закрытие англо-американской школы в Москве
Четверо скелетонистов из РФ отстранены в связи с антидопинговым расследованием
МИД РФ предложил Путину выслать 35 американских дипломатов
Суд отказал в аресте замглавы иркутского Роспотребнадзора по делу об отравлениях
Росстат заявил о минимальной за новейшую историю годовой инфляции
В Каспийске произошла перестрелка
В МИД РФ опровергли закрытие англо-американской школы в Москве
Поиск погибших в авиакатастрофе Ту-154 продолжат в январе
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи