Около 3 тысяч площадок для запуска пиротехники создано в России

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В России организовано около трех тысяч площадок для запуска пиротехники, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Кададов.

"На территории субъектов (РФ) в текущем году организовано более трех тысяч площадок, отвечающих требованиям безопасности и оборудованных необходимым информационными стендами", - сказал Кададов в пятницу в ходе селекторного совещания.

По его словам, органам местного самоуправления в регионах рекомендовано оборудовать торговые точки памятками и инструкциями по применению гражданами пиротехнических изделий. В России сейчас около 3,5 тысяч объектов хранения и продажи пиротехники.