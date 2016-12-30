Заражение птиц гриппом заподозрили в хозяйстве "Евродона"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Евродон", один из ведущих производителей индюшатины и утятины в РФ, опасается наличия птичьего гриппа на одной из своих 20 птицеводческих площадок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

Позже Россельхознадзор сообщил, что вспышка гриппа птиц зарегистрирована в Краснодарском крае.

Как сообщает ведомство, Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория выявила вирус гриппа в пробах патологического материала, отобранного от гусей, которые принадлежат индивидуальному предпринимателю. Хозяйство расположено на хуторе Кувичинский Крымского района.

В настоящее время в Кувичинском работают специалисты ветеринарной службы Краснодарского края под контролем территориального управления Россельхознадзора.