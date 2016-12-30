В Крыму из-за плохой погоды начали отключать электричество

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Крыму в пятницу из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 15 м/с, снег) происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ, сообщает Минэнерго РФ.

Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей - около 27,8 тыс. человек в городах Судак и Джанкой, в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского и Первомайского районов. Мощность отключенных потребителей - 15,48 МВт.

Энергетиками приняты меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов.

Координация аварийно-восстановительных работ осуществляется штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Крыма, ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики РФ, заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрея Черезова.