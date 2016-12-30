Летные испытания истребителя МиГ-35 начнутся в 2017 году

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Летные испытания легкого целевого истребителя МиГ-35 начнутся в январе 2017 года, сообщил в пятницу вице-премьер Дмитрий Рогозин при посещении завода "Факел", входящего в концерн ВКО "Алмаз-Антей".

"Мы планируем в январе 2017 года поставить на крыло легкий целевой истребитель МиГ-35, - сказал вице-премьер. - Давно "мигари" у нас не выпускали самолеты".

Он напомнил, что существуют различные модификации МиГ-29, в том числе и в корабельном варианте для восстановленного авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

"Хочу сказать, что это очень выгодное дело, даже с экономической точки зрения, не говоря уже про безопасность страны, потому что именно в сегменте легких истребителей существует такой наиболее обширный экспортный потенциал, - подчеркнул Рогозин. - Поэтому не скрываем, что собираемся и побороться с нашими конкурентами в этой части рынка".

Зампред правительства также рассказал, что в 2017 году по указанию президента РФ Владимира Путина в небо будет поднят и легкий военно- транспортный самолет Ил-112В. "Надо сказать, что приняты все решения для того, чтобы этот самолет, необходимый для ВС РФ, также обладал значительными преимуществами, основанными на российских решениях, - отметил Рогозин. - И двигатели на нем будут установлены именно российские ТВ7-117СТ".

По его словам, работа над двигателем для Ил-112-В открывает перспективу для выхода на ближнемагистральный турбовинтовой самолет Ил -114-300, который будет также летать на двигателях ТВ7-117СМ.