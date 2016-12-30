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Экс-глава Роспечати Миронов обжаловал приговор суда по делу об экстремизме

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Бывший глава Роспечати Борис Миронов сообщил, что обжаловал приговор, согласно которому он получил 100 тыс. рублей штрафа за призывы к экстремизму. "Мы обжаловали приговор Басманного суда и будем добиваться его отмены", - сказал "Интерфаксу" в пятницу Миронов. По его словам, если приговор не будет обжалован, это будет означать признание им вины.

22 декабря Басманный суд Москвы приговорил Миронова к штрафу в 100 тыс. рублей. Управление ФСБ по Москве и Московской области 28 октября 2015 года предъявило Б.Миронову обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч.1 ст.280 УК РФ), максимальным наказанием за которые является лишение свободы на четыре года.

Фигурант своей вины не признал и заявлял об уголовном преследовании по политическим мотивам. Поводом для возбуждения уголовного дела стало решение Замоскворецкого суда Москвы, признавшего экстремистскими две книги авторства Б.Миронова - "Русские. Последний рубеж" и "Битва с игом иудейским". Соответствующие постановления были вынесены районным судом 13 октября и 12 декабря 2014 года.

Всего в Федеральном списке экстремистских материалов, опубликованном на сайте Минюста РФ, находятся шесть книг Б.Миронова, вышедших в издательстве "Алгоритм", а также целый ряд публицистических материалов. Миронов известен своими националистическими и антисемитскими взглядами. В феврале 2008 года Центральный районный суд Новосибирска признал его виновным в разжигании ненависти или вражды (статья 282 УК РФ) в связи с его антисемитскими высказываниями, но освободил от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности по делу.

Журналист и публицист Миронов с декабря 1993 по сентябрь 1994 года возглавлял Комитет Российской Федерации по печати, образованный на основе ликвидированных министерства печати и информации Российской Федерации и Федерального информационного центра России.

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