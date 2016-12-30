Вице-мэра Краснодара арестовали по подозрению в превышении полномочий

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель главы Краснодара Ольга Яковлева, курирующая вопросы муниципальной собственности, арестована по уголовному делу о превышении должностных полномочий, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" в правоохранительных органах региона.

"Решением суда Яковлевой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Она проходит подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, вице-мэр, в сферу деятельности которой входят правовые вопросы, вопросы муниципальной собственности и городских земель и финансовый контроль, в 2016 году приняла решение о передаче частной компании объекта муниципальной собственности с нарушением действующих требований и процедур.

Информацию об аресте Яковлевой подтвердила пресс-служба администрации Краснодара. В распространенном пресс-релизе со ссылкой на первого вице-мэра города Сергея Васина сообщается, что на время следствия фигурантка уголовного дела временно отстранена от занимаемой должности. Соответствующее решение принял глава города Евгений Первышов.

"Администрация города окажет необходимое содействие ходу следствия для того, чтобы была установлена истина", - отмечается в сообщении.