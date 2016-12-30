Путин посмотрел фильм "Викинг" вместе с актерами и режиссером картины

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин посмотрел исторический фильм "Викинг" и встретился со съемочной группой картины, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу.

"Владимир Путин встретился со съёмочной группой фильма "Викинг", в основе которого - сюжет "Повести временных лет". Президент посмотрел историческую ленту вместе с актёрами и авторами картины", - говорится в сообщении пресс-службы.

Фильм "Викинг" режиссёра Андрея Кравчука, повествующий о жизни великого князя Владимира - крестителя Руси, вышел в прокат 29 декабря.