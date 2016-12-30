Захарова выразила надежду на отсутствие новых "неумных решений" администрации Обамы

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Москве рассчитываю, что высылка российских дипломатов из США - последнее действие нынешней американской администрации, направленное на ухудшение сторон.

"Хочется надеяться, что это последнее, что сделала нынешняя администрация для ухудшения двусторонних отношений. Последнее странное, неумное решение, которое направлено, в том числе против людей, против их человеческих радостей",- сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что Москва решила не отвечать вводить зеркальные меры в ответ на высылку российских дипломатов из США.

"Было принято сегодня решение на уровне президента РФ не отвечать зеркально на высылку российских дипломатов, очень важно отметить, что в отличие от США Российская Федерация, "приняла во внимание то, как будут себя ощущать наши американские коллеги, их семьи и самое главное их дети, которые сейчас готовятся к Новому году, у которых сейчас тоже рождественские каникулы, и то, как они тоже будут вырваны из учебного процесса, как им в 72 часа нужно будет собрать все вещи и отправиться на Родину вот таким вот образом ",- отметила она.