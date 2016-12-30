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Депутаты предложили упростить получение вида на жительство в РФ носителям русского языка

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона, предлагающий упростить получение вида на жительство в РФ носителям русского языка.

Соответствующая инициатива, автором которой стал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, размещена в пятницу в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Законопроект предлагает поправить определение "носителя русского языка", данное в законе "О гражданстве РФ".

Предложено дать право пройти собеседование на комиссии по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка не только тем, кто сам или его родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, как в ныне действующем законе, но и тем, кто родился или имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России.

В настоящее время носители русского языка, имеющие вид на жительство в РФ, законный источник к существованию, имеют право получения гражданства в упрощенном порядке при условии, если "отказались от имеющегося у них гражданства иностранного государства".

Автор отмечает, что главное препятствие на пути к гражданству РФ носителей русского языка в том, что от них требуется предоставить документ "полномочного органа иностранного государства", удостоверяющий выход из иного гражданства, в то время, как другим иностранным гражданам достаточно письменно заявить о своем отказе от имеющегося у них гражданства.

Подобное требование не предъявляется никому, кроме носителей русского языка. Любой другой иностранный гражданин получает вид на жительство в России без отказа от своего иностранного гражданства, говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагаются поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", которые дают право носителям русского языка на получение вида на жительство, как и другим иностранным гражданам, без заявления об отказе от иного гражданства, а также - устанавливают сроки действия вида на жительство и возможности его продления по общему для иностранцев порядку.

Кроме того, законопроект предусматривает изменение порядка отказа носителей русского языка от иностранного гражданства.

Для того, чтобы носители русского языка получили право отказываться от иного имеющегося гражданства в таком же порядке, как и другие иностранные граждане, не требуется вносить поправки в закон "О гражданстве РФ", но необходимо внести соответствующие изменения в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства, отмечает автор законопроекта.

Теги: Россия, Госдума
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