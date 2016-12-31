Кадыров опроверг убийство лечившихся в больнице Грозного боевиков

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал недостоверной информацию СМИ о ликвидации боевиков, находившихся на лечении в грозненской больнице с огнестрельными ранениями, сообщается в его инстаграме.

"Они утверждают, что в один из дней на этой неделе в больнице отключили свет, затем вооруженные люди вывели на улицу и убили троих боевиков, находившихся на лечении с огнестрельными ранениями. Данные издания даже во сне мечтают, чтобы в Чечне что-то произошло. Но эти времена прошли и нет им возврата, сколько бы о них не мечтали авторы сенсационной лжи!", - говорится в сообщении.

Кроме того, в инстаграме Кадырова в размещено видео с комментарием министра здравоохранения республики Эльхана Сулейманова, который заявил, что "эпизодов стрельбы не происходило в больнице и произойти не могло, так как ситуация изначально была взята под контроль, выставлена охрана. Отключение света принципиально невозможно в учреждении скорой помощи, так как имеются резервные источники электроснабжения".