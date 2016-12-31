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Кадыров опроверг убийство лечившихся в больнице Грозного боевиков

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал недостоверной информацию СМИ о ликвидации боевиков, находившихся на лечении в грозненской больнице с огнестрельными ранениями, сообщается в его инстаграме.

"Они утверждают, что в один из дней на этой неделе в больнице отключили свет, затем вооруженные люди вывели на улицу и убили троих боевиков, находившихся на лечении с огнестрельными ранениями. Данные издания даже во сне мечтают, чтобы в Чечне что-то произошло. Но эти времена прошли и нет им возврата, сколько бы о них не мечтали авторы сенсационной лжи!", - говорится в сообщении.

Дорогие друзья! Отдельные СМИ, известные своей ненавистью к Чеченской Республике, пишут, что в грозненской больнице скорой медицинской помощи совершены противоправные действия в отношение пациентов. Они утверждают, что в один из дней на этой неделе в больнице отключили свет, затем вооружённые люди вывели на улицу и убили троих боевиков, находившихся на лечении с огнестрельными ранениями. Я не считаю необходимым обсуждать эту наглую и гнусную ложь. Но и эту небылицу готов признать былью, если за все это время в больнице хоть на минуту отключали свет или на территории лечебного учреждения или в её корпусах было совершено хотя одно противоправное действие. Данные издания даже во сне мечтают, чтобы в Чечне что-то произошло. Но эти времена прошли и нет им возврата, сколько бы о них не мечтали авторы сенсационной лжи! #Кадыров #Россия #Чечня

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Кроме того, в инстаграме Кадырова в размещено видео с комментарием министра здравоохранения республики Эльхана Сулейманова, который заявил, что "эпизодов стрельбы не происходило в больнице и произойти не могло, так как ситуация изначально была взята под контроль, выставлена охрана. Отключение света принципиально невозможно в учреждении скорой помощи, так как имеются резервные источники электроснабжения".

Теги: Чечня, Рамзан Кадыров
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