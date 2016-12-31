Пять жителей Читы осуждены за незаконную продажу суррогатного алкоголя

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Забайкальском крае вынес обвинительный приговор пятерым жителям Читы, которые занимались незаконной продажей опасной спиртосодержащей продукции, сообщает в субботу пресс-служба краевого СУ СКР.

Было установлено, что Эльчин Садыгов в 2015-2016 годах занимался реализацией в Чите технического спирта (в среднем - до тонны в месяц), выдавая его за питьевой, а также подделывал водку, разливая в бутылки разбавленный технический спирт.

"Садыгов арендовал дом, где организовал подпольное производство водки. Он закупил бутылки, пробки, этикетки и поддельные акцизные марки. По заключению проведенного исследования, спиртосодержащая жидкость является опасной для жизни и здоровья и непригодна для употребления внутрь", - говорится в сообщении.

К незаконному обороту алкоголя Садыгов привлек своего племянника Юниса Садыгова, а также еще двух знакомых мужчин и женщину, которые занимались изготовлением водки и ее продажей из того же частного дома.

"Часть полученной жидкости под видом водки "Березка" и"Ржаная" Садыгов продавал в читинских магазинах и кафе. С декабря 2015 года по апрель 2016 года Садыгов таким образом реализовал более 5 тысяч бутылок поддельной водки", - сказано в пресс-релизе.

В ходе обысков в доме Садыгова и в его гараже было изъято более 4 тонн спиртосодержащей жидкости и оборудование, используемое для производства поддельной водки.

Всех пятерых судили по статьям УК РФ "Производство, хранение и перевозка в целях сбыта, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору" и "Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок".

Уголовное дело Садыгова также включало ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Суд приговорил Садыгова к трем годам лишения свободы со штрафом в 40 тыс. рублей, его племяннику назначено два года и один месяц лишения свободы. Каждый из двух привлеченных к преступлению мужчин приговорен к двум годам и одному месяцу лишения свободы и штрафу в 10 тыс. рублей. Их соучастница приговорена к двум годам лишения свободы.