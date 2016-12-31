В Крыму восстановили прерванное ветром и снегом электроснабжение

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили электросети в Крыму после вызванных ветром и снегом аварий, оставивших без электроснабжения почти 28 тысяч человек, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах", - говорится в пресс-релизе МЧС. В ремонте электросетей участвовали 138 бригад энергетиков: 492 человека и 149 единиц техники.

Минэнерго РФ сообщило ранее, что 29 декабря и в ночь на 30 декабря в Крыму без электроснабжения остались около 27,8 тыс. человек в городах Судак и Джанкой, а также в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красноперекопского, Феодосийского, Керченского, Евпаторийского и Первомайского районов.

К вечеру 30 декабря без электроснабжения оставались 37 населенных пунктов, 18 из них были обесточены частично.