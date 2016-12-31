В Северной Осетии задержали мужчину при попытке сбыта оружия и боеприпасов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские Северной Осетии задержали мужчину, у которого изъяли автомат, гранату и около 90 патронов, сообщает в субботу пресс-служба республиканского МВД.

"Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что указанный гражданин планирует сбыть огнестрельное оружие. При проведении проверки информация подтвердилась. В ходе оперативно-розыскных мероприятий при попытке сбыта автомата Калашникова, ручной гранаты, взрывателя и 87 патронов, злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении.

Задержанный 52-летний мужчина уже был ранее судим по различным статьям УК РФ. По факту незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело. Все изъятое оружие и боеприпасы направлены в экспертно-криминалистический центр республиканского МВД на экспертизу.