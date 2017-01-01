Испытания танка "Армата" продолжаются - главком Салюков

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Сухопутные войска активно перевооружаются на современные образцы техники, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

"В 2016 году в Сухопутные войска поставлено около 3000 современных образцов вооружения и военной техники, в том числе более 500 ед. бронетанковой техники, 800 ед. ракетно-артиллерийского вооружения и 700 ед. вооружения и военной техники боевого обеспечения", - сказал О.Салюков.

По его словам, в войска продолжают поступать модернизированные танки Т-72Б3.

"В рамках опытно-конструкторской работы "Армата" продолжаются испытания танка нового поколения Т-14. На вооружении мотострелковых войск находятся современные боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Для оснащения мотострелковых войск поступают современные БМП-3 и модернизированные БМП-2",- рассказал О.Салюков.

Он отметил, что также завершается работа по повышению огневой мощи и командной управляемости БМП-2 с установкой на нее боевого отделения "Бережок".

"Одновременно продолжаются испытания перспективной боевой машины пехоты Б-11 "Курганец-25" с повышенными характеристиками. Наряду с хорошо зарекомендовавшим себя модернизированным БТР-82АМ, мы ведем работы по созданию принципиально нового БТР К-17 "Бумеранг" с большим количеством инновационных решений и технологий",- сказал главком.