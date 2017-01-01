Жертвами пожара в Волгограде стали три человека

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Тела троих погибших обнаружены после тушения пожара в жилом доме в Волгограде, сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов.

"Сегодня около 19:00 мкс поступило сообщение о пожаре на улице Саушинской в Красноармейском районе Волгограда. В квартире горели домашние вещи и потолочные перекрытия", - сказал Уланов.

Возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС в 20:41 мск. На месте пожара обнаружены тела троих погибших: двух мужчин и одной женщины. Их личности сейчас устанавливаются.

На место происшествия выехала испытательная пожарная лаборатория, которая займется установлением причин возгорания.