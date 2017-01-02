Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у берегов Сахалина

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2 в акватории Охотского моря, у побережья Сахалина, сообщила в понедельник пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС РФ.
По данным Геофизической службы РАН, землетрясение произошло в воскресенье ранним утром в 23 км юго-восточнее поселка Ноглики Сахалинской области на глубине 20 км.
Это землетрясение на территории населенных пунктов Сахалинской области не ощущалось. Жертв, разрушений, угрозы цунами нет.