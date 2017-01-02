Циклон стал причиной перебоев в энергоснабжении на Чукотке

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Чукотка остается под влиянием мощного циклона, который принес снег и сильный ветер, а также нарушил энергоснабжение в нескольких населенных пунктах округа.

"В ночь с 1 на 2 января произошел обрыв линии электропередачи в селе Амгуэма городского округа Эгвекинот. В настоящее время туда направлена бригада специалистов, которые восстановят штатное энергоснабжение. До окончания ремонтных работ в селе будут действовать резервные источники питания", - сообщила в понедельник пресс-служба окружного правительства.

Отмечается, что в воскресенье из-за сильного ветра произошло отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов округа, но в течение дня специалисты восстановили энергоснабжение.

По данным ГУ МЧС Чукотского автономного округа, в населенном пункте Конергино в результате сильного порыва ветра частично сорвало кровлю крыши здания школы. В настоящее время учащиеся находятся на плановых каникулах. Занятия начнутся сразу после завершения каникул.

Режим повышенной готовности всех сил и средств Чукотки будет действовать до конца праздничных выходных.