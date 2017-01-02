Военные моряки в РФ получат несколько новейших РЛС "Подсолнух"

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Военно-морскому флоту РФ в 2017 году планируется поставить несколько радиолокационных станций "Подсолнух" для развертывания, в частности, на Балтийском и Черном морях, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Эти сверхновые радиолокационные станции будут способны контролировать 200-мильную прибрежную зону", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что один "Подсолнух" будет развернут на Балтике, еще один - на Черном море.

Радар "Подсолнух" прошёл государственные испытания в 2006 году. В настоящее время на боевом дежурстве стоят три станции - одна на Охотском море, вторая на Японском, третья - на Каспийском.

В июне в концерне "РТИ", который разрабатывает "Подсолнухи", "Интерфаксу" официально сообщили, что концерн в 2017 году планирует поставить Минобороны РФ несколько РЛС.

Для Военно-морского флота России ведется разработка и новой модификации загоризонтной радиолокационной станции "Подсолнух" с улучшенными возможностями контроля прибрежной зоны и большей защитой от помех.

"Разрабатываем перспективный радиолокатор "Подсолнух-Ц". Это будет модернизированный вариант ранее созданных подобных РЛС", - сказал "Интерфаксу" в ноябре генеральный директор НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" ("НИИДАР", входит в "РТИ") Александр Милославский.

РЛС "Подсолнух" способна контролировать 200-мильную прибрежную зону. РЛС позволяет в автоматическом режиме за пределами радиогоризонта одновременно обнаружить, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов, определять их координаты и выдавать по ним целеуказания комплексам и системам вооружения кораблей и средств противовоздушной обороны.

От предыдущих версий РЛС этого типа "Подсолнух-Ц" будет отличаться большей дальностью работы и более эффективной защитой от помех, сообщили разработчики.