Путин поздравил с 90-летием артиста балета Юрия Григоровича

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием артиста балета Юрия Григоровича, отметив его вклад в отечественную и мировую культуру.

"За годы долгой и блистательной карьеры Вы создали подлинные шедевры хореографии, вписали яркие, незабываемые страницы в историю Большого театра, в летопись отечественной и мировой культуры", - говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Григоровича по праву считают выдающимся представителем знаменитого русского балета, настоящим Мастером и Творцом.

Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Учился в Ленинградском хореографическом училище у Бориса Шаврова и Алексея Писарева.

В 1947 - 1957 годах танцевал в Ленинградском театре оперы и балета, в 1961 - 1964 годах являлся балетмейстером этого театра.

Более 30 лет, с 1964 по 1995, был главным балетмейстером Большого театра, с 2008 года - его штатный хореограф. Ю.Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, также переделал практически все классические балеты, составляющие основу репертуара ГАБТа.

Григорович - народный артист СССР (1973), лауреат Ленинской премии (1970), двух Государственных премий СССР (1977, 1985) и множества других наград.