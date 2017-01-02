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Евкуров призвал родных убийцы ингушского журналиста склонить его к явке с повинной

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился к родным и близким убийцы журналиста, ведущего спортивных и молодежных программ Амерхана Кокурхоева с просьбой повлиять на него, чтобы он сдался властям.

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"Правоохранительные органы занимаются расследованием этого преступления. Виновник убийства известен и находится в розыске. Его родным предложено склонить его к явке с повинной", - написал Евкуров на своей странице в инстаграме.

По словам ингушского лидера, тележурналист был убит подло, ударом в спину, причиной убийства стала бытовая ссора полугодичной давности.

"Семья убийцы Амерхана Кокурхоева известна своей скандальностью, и мною дано поручение выяснить, поступали ли на них жалобы и каким образом реагировали участковый, другие должностные лица на эту конфликтную ситуацию", - отметил глава региона.

Евкуров также выразил свои искренние соболезнования родным и близким Кокурхоева .

Как сообщалось, 1 января 2017 года около 15 часов Кокурхоев был доставлен в хирургическое отделение Сунженской центральной районной больницы № 1 с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, где скончался, не приходя в сознание.

Преступление произошло в селе Нестеровское Сунженского района. Погибший работал пресс-секретарем администрации Сунженского района и одновременно вел спортивные и молодежные телепередачи на республиканском национальном телевидении "Ингушетия".

По факту ЧП СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В ходе проверок выяснилось, что смертельное ножевое ранение журналисту нанес 26-летний мужчина, проживающий на одной с ним улице, в ходе возникшей драки на почве личных неприязненных отношений.

После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия вместе со своим отцом Русланом Джамалдиноевым, 1956 года рождения.

Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск убийцы, который может передвигаться на автомобиле "Форд -Фокус" темного цвета. Они обратились к населению с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения преступника для задержания и привлечения к ответственности в рамках закона.

Теги: Ингушетия, Юнус-Бек Евкуров
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