В 2016 г. ракетчики ЧФ выполнили стрельбы противокорабельным комплексом "Бастион"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В 2016 году части ракетных войск и артиллерии Черноморского флота (ЧФ) провели более 100 тактических учений и тренировок, сообщил во вторник "Интерфаксу-АВН" представитель ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

"Успешно выполнена практическая ракетная стрельба по морской цели противокорабельными береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", артиллерийские стрельбы комплексом "Берег", - уточнил он.

По его словам, "подразделения артиллерийского полка, отдельной бригады морской пехоты и отдельной бригады береговой обороны ЧФ выполнили более 450 огневых задач". Большая часть упражнений оценена на "хорошо" и "отлично".

Подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион" c унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой 3М55 "Яхонт" разработан и производится в НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетной вооружение").

В НПО машиностроения помимо принятого на вооружение российской армии мобильного противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" разработан его шахтный вариант. Предполагается, что он будет развернут в Крыму.