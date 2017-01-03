На склоне Эльбруса альпинист упал в ледовую трещину

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Альпинист упал в расщелину на склоне Эльбруса, идут спасательные работы, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

"В 09:55 поступило сообщение о том, что с южной стороны восточного склона горы Эльбрус, на высоте 5100, при восхождении спортсмен упал в расщелину", - говорится в сообщении.

Пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) вышли на его поиски.

В свою очередь оперативный дежурный ЭВПСО МЧС РФ пояснил "Интерфаксу", что упал в ледовую трещину гражданин России, совершавший восхождение в одиночку. "Он не был зарегистрирован в спасотряде", - добавил дежурный.