Спасатели на Эльбрусе вытащили альпиниста из ледовой трещины

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Альпинист, упавший в расщелину на склоне Эльбруса, отделался ушибами, сообщил "Интерфаксу" во вторник руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров.

"В 11:00 спасатели отыскали обратившегося за помощью альпиниста, извлекли его из трещины и начали спуск", - сказал он.

Беров также уточнил, что спортсмен при падении получил легкие ушибы. "Молодой человек 1982 года рождения из подмосковного города Электросталь", - добавил руководитель пресс-службы.

В 09:55 вторника поступило сообщение о том, что с южной стороны восточного склона горы Эльбрус, на высоте 5100, при восхождении спортсмен упал в расщелину. Пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) вышли на его поиски.