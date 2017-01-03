В Благовещенске произошел крупный пожар в гаражном боксе

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Гаражный бокс на автомобильной стоянке загорелся вечером во вторник в Благовещенске Амурской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"По повышенному рангу сложности к месту происшествия выехали подразделения Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. Помимо тушения огня пожарные эвакуируют находящиеся внутри бокса автомобили", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили "Интерфаксу" в управлении МЧС области, площадь бокса превышает 1,2 тыс. метров, сведений о площади пожара пока не поступало. Рядом с гаражным боксом расположено административное здание.

По предварительной информации погибших, пострадавших нет.