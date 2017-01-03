Литераторы и правозащитники попросили сообщить местонахождение Дадина

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Группа правозащитников и литераторов обратилась к ФСИН с просьбой прояснить судьбу осужденного активиста-оппозиционера Ильдара Дадина, более месяца назад этапированного из карельской колонии.

"Мы вынуждены снова обратить внимание общественности на судьбу Ильдара Дадина. После информации о том, что Дадин был этапирован с прежнего места заключения, о его судьбе ничего не известно вот уже в течение нескольких недель", - говорится в обращении, размещенном на странице писателя Льва Тимофеева в фейсбуке.

В обращении отмечается, что руководство УФСИН не отвечает на запросы жены Дадина Анастасии Зотовой. "Вопрос о месте нахождения Ильдара Дадина мы задаем сегодня руководству УФСИН. Где Ильдар Дадин? Что с ним происходит? У нас есть основания беспокоиться за его жизнь", - говорится в нем.

Помимо Тимофеева, его подписали Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко, Марина Вишневецкая, Лев Рубинштейн, Александр Подрабинек и Григорий Пасько.

Накануне движение "За права человека" направило письмо во ФСИН с требованием сообщить о местонахождении Дадина, текст письма опубликовал на своей странице в фейсбуке руководитель движения Лев Пономарев.

1 января супруга Дадина Анастасия Зотова написала в твиттере, что семья осужденного оппозиционера уже месяц не может добиться от ФСИН сведений о его местонахождении.

1 ноября 2016 года со ссылкой на адвоката она сообщила, что сотрудники колонии избивают и подвергают мужа пыткам, угрожают убить. Это заявление вызвало широкий общественный резонанс.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по итогам общения с осужденным заявила о целесообразности его перевода в другую колонию. Региональное управление СКР начало доследственную проверку, служебная проверка была назначена и руководством ФСИН. В начале декабря оба ведомства сообщили, что в ходе проверок информация о насилии в отношении Дадина не подтвердилась, то есть является его вымыслом.

5 декабря пресс-секретарь карельского УФСИН Виталий Фефелов сообщил "Интерфаксу", что Дадина переводят в колонию другого региона. Куда именно, Фефелов не уточнил, отметив, что не имеет права раскрывать такую информацию. На следующий день Зотова и адвокат Алексей Липцер сообщили, что тщетно пытаются выяснить у ФСИН местонахождение осужденного. Липцер отмечал, что именно из-за отсутствия информации о содержании Дадина в карельской колонии №7 стали возможны факты насилия в отношении него.

16 декабря сайт президентского Совета по правам человека (СПЧ) обнародовал обращение директора ФСИН Геннадия Корниенко к главе СПЧ Михаилу Федотову, в котором сообщается, что перевод из карельской колонии Дадина был вызван необходимостью обеспечения его личной безопасности.

В настоящее время местонахождение Дадина неизвестно.

Тем временем Конституционный суд РФ 24 января рассмотрит жалобу Дадина, которая касается нормы Уголовного кодекса о неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования - статьи 212.1.

Судья Басманного суда Москвы Наталия Дударь 7 декабря 2015 года признала Дадина виновным в нарушении этой статьи УК РФ и назначила наказание в виде трех лет колонии общего режима, несмотря на то, что гособвинение просило на год меньше. 31 марта Мосгорсуд смягчил приговор активисту на полгода.

Согласно материалам дела, Дадин был неоднократно привлечен к административной ответственности за нарушения правил участия в оппозиционных акциях - 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года.

Максимальной санкцией за данное преступление является лишение свободы сроком на пять лет.

К ответственности по статье 212.1 привлекается лицо, ранее совершившее одноименное административное правонарушение (20.2 КоАП РФ) более двух раз в течение 180 дней.