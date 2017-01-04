МЧС предупредило о морозе до минус 40 градусов в Свердловской области

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - ГУ МЧС РФ по Свердловской области предупреждает о сильных морозах на севере региона, сообщает пресс-служба управления в среду.

"По сообщению ФГБУ "Уральское УГМС" 5-7 января на севере Свердловской области ожидается аномально холодная погода, местами ночью ожидается сильный мороз -35, -40 градусов", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, штормовое предупреждение направлено в муниципалитеты, а также руководителям объектов экономики, им рекомендовано предпринять комплекс мер и усилить контроль за оперативной обстановкой на своих территориях.

Отмечается, что в период низких температур ГУ МЧС России по Свердловской области будет работать в режиме "повышенной готовности". "В готовности находятся 44 мобильных пункта обогрева, которые в случае ЧС будут развернуты на автодорогах в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Кроме того, в главном управлении МЧС России по Свердловской области функционирует "горячая линия" для автомобилистов.

Также спасатели рекомендуют жителям области в этот период не предпринимать дальних прогулок и поездок.