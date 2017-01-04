Несколько рейсов "Уральских авиалиний" задержаны из-за ЧП в Калининграде

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Шесть рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии" задерживаются из Москвы и Санкт-Петербурга в связи с ЧП в аэропорту Калининграда, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика.

"В связи с закрытием аэропорта Калининграда "Храброво" на прилет и вылет воздушных судов задерживаются рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" из Москвы "Домодедово" и Санкт-Петербурга в Калининград и соответственно обратные рейсы из Калининграда в эти города", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что три рейса задерживаются на прилет и три на вылет.

По его словам, "все пассажиры в соответствии с федеральными авиационными правилами обеспечиваются положенными по законодательству услугами".

Вечером 3 января во время посадки самолета "Аэрофлота" Airbus выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, и у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали самолет по надувным аварийным трапам.

Шестерым пассажирам самолета, прилетевшего из московского аэропорта "Шереметьево", понадобилась помощь медиков. В лайнере находились 167 пассажиров и пять членов экипажа.

Следственными органами Северо-Западного следственного управления СК РФ по факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда возбуждено уголовное дело.