Аэропорт "Храброво" может возобновить работу утром в четверг

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Калининградский аэропорт "Храброво" планирует возобновить работу в штатном режиме в четверг утром, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь аэропорта Наталья Грицун.

"Работы по эвакуации поврежденного самолета со взлетно-посадочной полосы продолжаются. Скорее всего, работы будут завершены к утру четверга. С этого времени аэропорт будет работать в штатном режиме", - заявила Грицун.

По ее словам, вместе с аэропортовыми службами на месте ЧП работают специалисты МЧС и тяжелая техника Балтфлота. Однако условия работы тяжелые, трудности создает плохая погода. ВПП аэропорта придется заново чистить для начала приема и отправки самолетов.

Как сообщалось, 3 января во время посадки самолета "Аэрофлота" Airbus в 22:54 выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы, у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали самолет по надувным аварийным трапам. Шестерым пассажирам самолёта понадобилась незначительная помощь медиков. У них были ушибы и ссадины.

В самолете находилось 171 пассажир и члены экипажа. Воздушное судно совершало рейс из "Шереметьево".

В результате нахождения поврежденного самолета на взлетно-посадочной полосе в "Храброво" в течение среды было задержано или отменено в общей сложности более 15 рейсов в Москву, Петербург, Минск и обратно.

Следственными органами Северо-Западного следственного управления СК РФ по факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).