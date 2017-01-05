Медведев обсудит в Сочи вопросы использования спортивных и олимпийских объектов города

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг в рамках рабочей поездки в ЮФО проведет совещание об использовании спортивных и туристических олимпийских объектов города Сочи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства России.

В совещании примут участие заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр спорта Павел Колобков, министр культуры Владимир Мединский, министр финансов Антон Силуанов, представители министерств и ведомств.

А пресс-службе напомнили, что в соответствии с программой постолимпийского использования олимпийских объектов предусмотрена передача 15 спортивных и шести туристических олимпийских объектов в ведение органов исполнительной власти и организаций.

"По целевому назначению используются все олимпийские спортивные объекты. Круглогодичную загрузку олимпийских спортивных объектов обеспечивают спортивные, культурно-массовые и конгрессные мероприятия международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней, тренировочные мероприятия основного и молодежного состава сборных команд Российской Федерации и субъектов Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Туристическими символами Сочи стали Олимпийский парк, Сочи-Автодром, Главный медиацентр Фонда "Талант и успех", тематический парк "Сочи-парк" (русский Диснейленд) АО "Сочи-Парк", набережная Имеретинской низменности.

Туристская инфраструктура и ресурсы Сочи позволяют эффективно развивать пляжный, горнолыжный, событийный, деловой, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, образовательный туризм.

Турпоток в 2016 году в сравнении с 2013 годом вырос на 2,6 млн человек (на 40%) с 3,9 млн до 6,5 млн человек (2013 год: летний сезон - 2,8 млн человек, зимний сезон - 300 тыс. человек, 2016 год: летний сезон - 5,4 млн человек, зимний сезон - 1,1 млн человек). Показатель средней загрузки гостиниц с 2013 по 2016 год вырос на 20% - с 62% до 82%.

В 2014 - 2016 годах в Сочи проведено 549 мероприятий, в том числе 324 спортивных мероприятия, 129 культурно-массовых мероприятий и 96 конгрессов и форумов. Динамика увеличения количества туристов в Сочи указывает, что спортивные и культурно-массовые мероприятия, проводимые на спортивных и туристических объектах, построенных к XXII Олимпийским зимних играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в Сочи, а также инфраструктура постолимпийского наследия обеспечивает устойчивый поток туристов.

Сочи стал всесезонным международным курортом с круглогодичным функционированием гостиничной инфраструктуры.