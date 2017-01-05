В аэропорту "Храброво" поврежденный самолет убран с ВПП

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Взлетно-посадочная полоса (ВПП) калининградского аэропорта "Храброво" освобождена от поврежденного самолета, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь врио губернатора Калининградской области Валерия Родина.

"Самолет, поврежденный во время нештатной посадки, наконец-то убран с ВПП", - заявила она.

Валерия Родина процитировала слова главы региона Антона Алиханова, который практически весь день находился в "Храброво" и координировал аварийные работы. По его словам, "благодаря спецтехнике, слаженной работе специалистов из МЧС и военных, несмотря на неблагоприятные погодные условия, самолёт начали отгонять с посадочной полосы. Сейчас с неё убираем оставшуюся спецтехнику".

"Полоса не пострадала, препятствий для возобновления авиасообщения нет. Полагаю, что в ближайшее время оно возобновится", - добавил врио губернатора.

Как сообщалось, в 22:54 вторника во время посадки самолет "Аэрофлота" Airbus выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы, у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали самолет по надувным аварийным трапам. Шестерым пассажирам понадобилась незначительная помощь медиков, у них были ушибы и ссадины.

В самолете находились 171 пассажир и члены экипажа. Воздушное судно совершало рейс из Шереметьево.

В результате нахождения поврежденного самолета на взлетно-посадочной полосе в "Храброво" в среду было задержано или отменено в общей сложности более 15 рейсов в Москву, Петербург, Минск и обратно.

Следственными органами Северо-Западного следственного управления СК РФ по факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).