Сотрудников полиции в ХМАО заподозрили в избиении задержанного

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Следственные органы в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции в Пыть-Яхе, а также и исполняющего обязанности начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Пыть-Яху, подозреваемых в избиении задержанного, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО в четверг.

По данным следствия, 22 декабря 2016 года оперативный дежурный, помощник оперативного дежурного, а также и.о. начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Пыть-Яху, в дежурной части избили задержанного мужчину, при этом применив наручники.

"В этот же день данные сотрудники полиции, без законных оснований поместили другого мужчину в камеру для административно-задержанных, используя наручники. Через некоторое время он был отпущен домой", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. В частности, изучает записи с камер видеонаблюдения и служебную документацию.

Уголовные дела в отношении подозреваемых возбуждены по п.п. "а ", "б " ч. 3 ст. 286 УК РФ и и п. "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств).