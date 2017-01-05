В Финском заливе пропало судно с тремя рыбаками

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Следствие возбудило уголовное дело в связи с пропажей в Финском заливе рыболовецкого судна, на борту которого было три человека, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

"Ленинградским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту пропажи в Финском заливе рыболовецкого судна, на борту которого находятся три человека, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ", - сказали в пресс-службе.

Следствие установило, что маломерное судно "Монни" перестало выходить на связь и обнаруживаться системой электронного позиционирования во время возвращения в порт отправления по акватории Финского залива, в районе порта Усть-Луга.

"В настоящее время проводятся осмотр акватории Финского залива с участием сотрудников береговой охраны ФСБ России, ГИМС МЧС России, администрации Кингисеппского района Ленинградской области, допросы представителей судовладельца судна, сотрудников порта его отправления, изымается документация, касающаяся выхода судна в плавание, - отметили в ведомстве. - В поисковых мероприятиях задействован вертолет Ми-8 из службы МЧС России".