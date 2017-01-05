Пять мобильных пунктов обогрева заработали на трассах Подмосковья

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - На участках федеральных трасс в Московской области начали работу пять мобильных пунктов обогрева, где водители могут выпить горячего чаю и при необходимости получить медицинскую помощь, сообщают в пресс-службе зампреда регионального правительства Дмитрия Пестова.

"Пункты расположены на трассах М-1 "Беларусь" (Можайский район), М-4 "Дон" (г.о. Домодедово), М-7 "Волга" (г.о. Орехово-Зуево), М-9 "Балтия" (Волоколамский район), М-10 "Россия" (Клинский район)", - говорится в сообщении.

Мобильные пункты обогрева представляют собой палатки или автобусы, оборудованные обогревательными приборами.

При ухудшении погодных условий могут быть также задействованы стационарные пункты обогрева, которых в Подмосковье более 70. Они разворачиваются на базе придорожных кафе, гостиниц и других объектов.

По данным пресс-службы, всего в зимний период на автомагистралях Московской области дежурит около 100 пожарно-спасательных подразделений численностью свыше трех тысяч человек и около 1,4 тыс. единиц спецтехники.