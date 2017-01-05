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В 2017 году начнутся первые поставки Ка-52 "Аллигатор" на экспорт

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Первые экспортные поставки разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" планируется начать в 2017 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех").

"Вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд Минобороны России с 2010 года. В 2017 году поставки этих винтокрылых машин в рамках государственного оборонного заказа будут продолжены, а также начнутся первые поставки экспортных образцов Ка-52 инозаказчику. Работа по их изготовлению уже идет", - сказали в пресс-службе.

"На протяжении последних шести лет нашей главной задачей является своевременная поставка вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках действующего до 2020 года государственного контракта, - заявил управляющий директор ПАО АКК "Прогресс" Юрий Денисенко. - И сегодня, благодаря добросовестной и слаженной работе трудового коллектива "Прогресса", мы снова подтвердили статус нашего предприятия, как надежного поставщика высококачественной авиационной техники боевого назначения".

Ка-52 "Аллигатор" предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в его тактической глубине. Ка-52 работает в любых погодных условиях и в любое время суток.

Вертолет оснащен самой современной авионикой и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи. "Аллигатор" снабжен устройствами снижения заметности и системой радиоэлектронной защиты, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, а также средствами активного противодействия.

Теги: Ка-52, Аллигатор, Вертолеты России, Ростех
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