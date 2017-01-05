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"Аэрофлот" отремонтирует поврежденный в ЧП лайнер в аэропорту Калининграда

Есть обновление от 18:38

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Авиакомпании "Аэрофлот" предстоит отремонтировать поврежденный Airbus A-320 непосредственно в калининградском аэропорту "Храброво", заявил в четверг врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Сейчас коллеги из компании "Аэрофлот" везут специальное оборудование из Варшавы. Сейчас (оно - ИФ) двигается в направлении Калининградской области. Они будут принимать решение относительно того, где его ремонтировать", - сказал он.

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"Один из перронов, которые мы предоставили, будет занят надолго, потому что транспортировать самолет совершенно невозможно, - отметил глава региона. - И я думаю, что ремонтировать они его будут здесь, в Калининградской области".

Ранее Алиханов отмечал, что "для Калининградской области, ситуация с самолетом оказалась неожиданной", необходимой техники для снятия самолета с ВПП в "Храброво" не оказалось.

По его словам, "техника для подобных чрезвычайных ситуаций, как гарантирует руководство аэропорта, будет поставлена в этом году. Постараемся пассажиров не подводить впредь".

3 января во время посадки самолета "Аэрофлота" Airbus в 22:54 выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы, и у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали самолет по надувным аварийным трапам.

В результате нахождения поврежденного самолета на взлетно-посадочной полосе, в "Храброво" в течение 4 января было задержано или отменено в общей сложности более 15 рейсов в Москву, Санкт-Петербург , Минск и обратно.

Аэропорт возобновил свою работу в 6:00 в четверг, приняв первый рейс из Москвы. Стащить поврежденный самолет с ВПП удалось вечером 4 января при помощи тяжелой военной техники.

Следственными органами Северо-Западного следственного управления СК РФ по факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Теги: Калининград, Храброво, Аэрофлот
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