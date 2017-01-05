Работа аэропорта Калининграда после ЧП вернулась в рамки расписания

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Калининградский аэропорт "Храброво" работает "в жестком режиме", сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь аэровокзала Наталья Грицун.

"С утра аэропорт работает в жестком режиме, принимая и отправляя рейсы, задержанные в течение прошлых суток. На сегодня уже принято 24 борта, ожидается посадка еще 5, еще прилет трех самолетов задерживается. Из "Храброво" отправлено 24 самолета, в ближайшее время улетят еще 6", - заявила она.

По ее словам, естественно, что такой ритм работы аэрокомплекса, в котором идет реконструкция, и нет свободных площадей для большого количества пассажиров, нервирует людей. Это касается и персонала и пассажиров. "Но мы уже вошли в прежний график работы и действующее расписание. Людям осталось потерпеть еще немного", - заявила пресс-секретарь.

Она также сообщила, что наступающей ночью аэропорт не будет работать. А во время технологического "окна" будет продолжена реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая идет уже несколько месяцев.

3 января во время посадки самолета "Аэрофлота" Airbus в 22:54 выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы, и у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали самолет по надувным аварийным трапам.

В результате нахождения поврежденного самолета на взлетно-посадочной полосе, в "Храброво" в течение 4 января было задержано или отменено в общей сложности более 15 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Минск и обратно.

Аэропорт возобновил свою работу лишь в 6:00 в четверг, приняв первый рейс из Москвы. Стащить поврежденный самолет с ВПП удалось лишь вечером 4 января при помощи тяжелой военной техники.

Следственными органами Северо-Западного следственного управления СК РФ по факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).