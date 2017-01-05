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Отец предполагаемого убийцы журналиста в Ингушетии взял всю вину на себя

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Ингушетии в ходе допроса 60-летний Руслан Джамалдинов, подозреваемый в пособничестве в совершении убийства, заявил, что это он нанес смертельное ножевое ранение журналисту Амерхану Кокурхоеву, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы МВД РФ по региону в четверг.

"В ходе допроса житель села Нестеровское Руслан Джамалдинов дал признательные показания в совершенном им убийстве 27-летнего журналиста, ведущего спортивных и молодежных программ Амерхана Кокурхоева, проживавшего по соседству с ним", - сказал сотрудник пресс-службы.

В РоссииВ Ингушетии задержали отца предполагаемого убийцы журналиста КокурхоеваЧитать подробнее

В пресс-службе уточнили, что Джамалдинов явился в отдел полиции с повинной после призыва в соцсетях главы Ингушетии Юнус-бека Евкурова.

Ранее Джамалдинов был объявлен в розыск вместе с сыном Ризваном Котиевым, который изначально подозревался в нанесении смертельного ножевого ранения Кокурхоеву.

Как сообщили агентству в СУ СКР по республике, несмотря на признательные показания задержанного, расследование уголовное дело по факту убийства продолжается. "Сейчас с задержанным проводятся следственные действия. В ходе следствия будут проверены показания Руслана Джамалдинова и установлены истинные мотивы совершения преступления", - сказал представитель комитета.

1 января 2017 года около 15 часов Амерхан Кокурхоев был доставлен в хирургическое отделение Сунженской центральной районной больницы № 1 с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, где скончался, не приходя в сознание.

Преступление произошло в селе Нестеровское Сунженского района. Погибший работал пресс-секретарем администрации Сунженского района и одновременно вел спортивные и молодежные телепередачи на республиканском национальном телевидении "Ингушетия".

По факту ЧП СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "убийство" УК РФ.

В ходе проверок было установлено, что смертельное ножевое ранение журналисту нанес 26-летний мужчина, проживающий на одной с ним улице, в ходе возникшей драки на почве личных неприязненных отношений. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия вместе со своим отцом Джамалдиновым.

Накануне Евкуров призвал родных убийцы ингушского журналиста склонить его к явке с повинной.

5 января появилась информация о задержании отца убийцы журналиста по подозрению в пособничестве в совершении преступления.

Теги: Ингушетия, Амерхан Кокурхоев
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