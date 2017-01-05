Четыре человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Калужской области

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Сухиничском районе Калужской области столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и Nissan, есть пострадавшие, сообщает региональный главк МЧС.

По данным ведомства, ДТП произошло на 258 км автодороги М-3 "Украина" вечером в четверг. Количество пострадавших не уточняется.

В свою очередь в экстренных службах "Интерфаксу" сообщил, что, по предварительным данным, в результате автоаварии пострадали четыре человека. Характер и степень тяжести полученных травм собеседник агентства не уточнил.

По информации регионального управления МЧС, для ликвидации последствий ДТП привлекались девять человек, три единицы техники.