Четыре человека погибли в автоаварии на трассе в Волгоградской области

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли и двое пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным пресс-службы, ДТП произошло в четверг примерно в 21:30 мск в Новоаннинском районе. По предварительной информации, водитель автомашины "ВАЗ-2105", выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовым автомобилем, а затем с автомашиной "Фольксваген Гольф".

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и трое пассажиров "ВАЗ-2105". В больницу с травмами доставлены пассажирка "ВАЗ-2105", а также девушка-водитель и пассажирка автомашины "Фольксваген", говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Новоаннинскому району, наряды отдельного батальона ДПС. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.