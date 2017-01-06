Туман нарушил работу Керченской переправы

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Движение паромов через Керченский пролив, который разделяет Крымский полуостров и материковую часть России, приостановлено в ночь на пятницу из-за густого тумана.

"Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман)", - сообщает пресс-служба крымского управления МЧС. Ранее ведомство предупредило об ухудшении погоды в Крыму.

"В связи с выходом средиземноморского циклона 6 и 7 января ожидаются сильный дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололед, очень сильный северо-восточный с переходом на северо-западный ветер скоростью 20-25 м/с", - отмечает пресс-служба крымского главка МЧС.