Закрытая из-за тумана Керченская переправа заработала по фактической погоде

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Движение паромов через Керченский пролив, разделяющий Крымский полуостров и остальную часть России, возобновлено в пятницу ночью после простоя из-за тумана.
"Работа Керченской паромной переправы возобновлена, осуществляется по фактическим погодным условиям", - сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Паромы прекратили ходить через пролив после 2:00 мск.
Ранее сообщалось, что 6-7 января в Крыму дождливо и ветрено. В связи с выходом Средиземноморского циклона ожидаются сильный дождь, переходящий в мокрый снег, снег, гололед, сильный северо-восточный с переходом на северо-западный ветер скоростью 20-25 м/с.