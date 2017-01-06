Северный флот получит шесть модернизированных противолодочных вертолетов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Северный флот в ближайшее время получит шесть модернизированных противолодочных вертолетов Ка-27М, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе флота.

"В 2017 году вертолётчики Северного флота освоят новые модернизированные многоцелевые вертолёты Ка-27М. На вооружение армии ВВС и ПВО Северного флота поступят 6 новых вертолётов", - сказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

По его словам, планом подготовки лётчиков предусмотрены полёты в Центре подготовки летчиков морской авиации ВМФ в Ейске, на береговых аэродромах Северного флота, а также на палубы боевых кораблей.

Модернизация вертолётов проходила на Кумертауском авиационном производственном предприятии.

Ка-27 - советский корабельный многоцелевой вертолет. В соединениях надводных кораблей Северного флот используются его противолодочные и поисково-спасательные модификации.

По словам представителя Северного флота, данная машина хорошо себя зарекомендовала в самых различных условиях эксплуатации - от арктических широт до южных морей. Корабельные вертолёты на своем борту несут тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли проекта 1155 и эскадренные миноносцы проекта 956.

Как сообщал "Интерфакс" в вертолетах Ка-27М обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование, установлена новая поисковая система, позволяющая применять новые средства поиска и поражения подводных лодок.

В вертолетах установлено новое радиоакустическое оборудование, позволяющее значительно повысить эффективность выполнения боевых задач.