В Сибири на 2017 г. спланированы семь десятков тренировок по антитеррору

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В наступившем году в соединениях и частях, дислоцированных в сибирском регионе России, состоится более 70 учений и тренировок противодействия терроризму, сообщает в пятницу штаб Центрального военного округа (ЦВО).

"В прошедшем году было проведено пятьдесят четыре таких тренировок (учений) различного уровня. В 2017 году состоится более 70 учебных мероприятий по противодействию терроризму", - сказано в сообщении пресс-службы ЦВО, поступившем в "Интерфакс".

В 2016 году прошли, в том числе, тренировка сил и средств противодействия терроризму в составе Сибирской зоны ответственности под руководством командующего армией, более 13 командно-штабных тренировок под руководством оперативных штабов, с участием сил и средств воинских частей.

Учения проходили на территории Алтайского края, Иркутской области, Красноярского края, Новосибирской и Омской областях, сообщает пресс-служба.