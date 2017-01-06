Строительный кран упал на коттедж в Благовещенске

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Башенный кран упал на строящийся коттедж в Благовещенске Амурской области, пострадавших нет, сообщила агентству "Интерфакс" представитель пресс-службы регионального ГУ МЧС России Ольга Плотникова.

"Во второй половине дня в пятницу поступило сообщение, что на строящийся двухэтажный коттедж по улице Новая, 53 упал башенный кран. Техника также перегородила проезжую часть. Организация, которая является владельцем крана, отказалась от помощи спасателей, заверив, что справится собственными силами", - сообщила собеседница агентства.

К месту происшествия выезжали сотрудники Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, оперативные группы пожарных и спасателей, полиция, аварийная коммунальная служба. Сведений о пострадавших не поступало.