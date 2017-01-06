Сухопутные войска РФ за год получат 3 тыс. единиц новой техники

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Сухопутные войска (СВ) российской армии в 2017 году получат более трех тысяч современных единиц вооружения и военной техники (ВВТ), в том числе более 900 единиц бронемашин. Об этом сообщили "Интерфаксу" в оборонно-промышленном комплексе в пятницу.

"Темпы оснащения Сухопутных войск будут сопоставимы с динамикой прошлого года. На 2017 год к поставке в войска спланировано более трех тысяч штук ВВТ. Это новые и модернизированные танки, оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М", реактивные системы залпового огня, самоходные гаубицы, бронетехника, другие вооружения", - сказал собеседник агентства.

В частности, в СВ будут поставлены свыше 900 современных танков и боевых бронированных машин, два бригадных комплекта ОТРК "Искандер-М", три дивизиона войсковой ПВО будут перевооружены на зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".

"Эта и другая техника поступит, в том числе, и во вновь сформированные соединения", - отметил собеседник агентства.

Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский сообщил ранее журналистам, что, в частности, ОТРК "Искандер-М" поступает в войска бригадными комплектами.

"До 2020 года полностью завершится перевооружение всех имеющихся соединений на ракетный комплекс "Искандер-М", - заявил военачальник.

Ранее сообщалось, что в СВ в течение 2016 года сформировано девять соединений, в том числе четыре мотострелковые и одна танковая дивизии. За год в Сухопутные войска поступило 2 930 новых и модернизированных образцов вооружения. Это, в частности, позволило переоснастить две ракетные бригады, две зенитные ракетные бригады и два зенитных ракетных полка, одну бригаду специального назначения, двенадцать мотострелковых и танковых батальонов, три артиллерийских дивизиона.

ОТРК "Искандер-М" (разработки Конструкторского бюро машиностроения, входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.