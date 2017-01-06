Девять объектов космодрома Восточный переданы заказчику

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Компания "Спецстройтехнологии при Спецстрое России" получила девять заключений о соответствии построенных объектов социальной инфраструктуры космодрома Восточный (Амурская область).

"Получение заключения означает, что объекты соответствуют проектной документации и требованиям технических регламентов. Это означает и то, что заказчик может приступить к эксплуатации объекта", - сообщает пресс-служба Спецстроя России.

Отмечается, что к эксплуатации готовы котельная, мазутное хозяйство, резервуарный парк, сливная эстакада, магистральные сети от зоны котельной до Циолковского, внутриплощадочные сети четырех домов, центральный тепловой пункт, две трансформаторным подстанции.

Как сообщалось ранее, строители, инженеры и другие служащие, задействованные на объектах космодрома Восточный, в новогодние праздники работают без выходных.

Дальспецстрой и Спецстройтехнологии ведут работы на объектах наукограда Циолковский, а также на объектах наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный, не участвовавших в первом запуске ракеты-носителя.

Около 300 сотрудников производственных отделов и инженерно-технического персонала готовят исполнительскую документацию на объекты завершенного строительства.