Пьяный моршанец обстрелял из ружья соседей и полицейских

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Житель города Моршанска (Тамбовская область) поздно вечером в четверг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из частного дома по соседям и подъехавшим на вызов сотрудникам полиции, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"Стрелял он из зарегистрированного ружья "Винчестер". Начался "ружейный дебош" с родителей, которые были вынуждены убежать из дома, а затем последовали угрозы в адрес соседей, которые и вызвали полицию", - рассказали в пресс-службе.

Хулигану не удалось попасть ни в соседей ни в полицейских. Мужчина задержан. В доме найдены боеприпасы.